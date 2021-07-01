5月製造業燈號降至黃紅燈 廠商樂觀程度略減

台灣經濟研究院今 (1) 日公布 5 月製造業景氣信號值為 17.71 分，較上月減少 0.82 分，燈號由紅燈轉為黃紅燈，台經院說明，雖疫情對製造業出口和生產影響有限，但製造業廠商較上月調查相比，樂觀程度略有減少。

台經院指出，主要國家經濟穩健復甦並擴大基礎建設方案激勵下，為市場帶來強勁的需求。

而國內自 5 月中旬爆發疫情以來，明顯衝擊餐飲、觀光和旅運等內需服務業表現，台股雖量能雖突破 10 兆元水準，但指數卻呈現震盪走勢，顯示民眾對經營環境、需求等面向憂心。

從 5 月景氣信號各組成項目觀察，僅有 1 個項目分數增加，4 項減少，其中，僅原物料投入面增加 1.41 分，而經營環境面減少 1.48 分為最多，其次為需求面減少 0.70 分，售價面和成本面皆減少 0.03 分。

而不同產業燈號的消長上，5 月已無產業亮藍燈，黃藍燈由 2.14% 減少至 1.58%，綠燈由 9.76% 增至 29.65%，黃紅燈由 26.11% 增至 32.87%，紅燈由 61.53% 減少至 35.91%。

其中，仍亮紅燈的產業有金屬機械、電力設備、食品、人造纖維紡織品、橡膠、玻璃等。