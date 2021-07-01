〈元山展望〉兩產品動能加溫 訂單能見度直達明年

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 表示，儘管近期持續受到缺櫃影響，但車用風扇需求維持高檔，尤其中國市場拉貨強勁、基期低，營運將顯著成長，加上搭上宅經濟商機，電腦風扇等高階資訊產品出貨同步暢旺，推升整體訂單能見度直達明年第 1 季。

元山指出，今年產業變化較特殊，包括貨櫃、電子零件等都面臨短缺，除了提升庫存水位、增加備貨天數外，客戶下單狀況較上半年更積極，且訂單能見度拉長。

元山車用風扇等電子產品營收比重約 40%，隨著原物料價格漲勢驚人，墊高營運成本，元山已向客戶談新一輪價格，儘管調漲空間不大，但仍有望帶動下半年毛利率表現。

元山車用風扇進軍中國市場有所斬獲，中國廣東塔崗廠去年開始接獲當地汽車品牌訂單，產品包括汽車座椅風扇、內裝風扇等，雖然一度受到疫情影響，但今年第 1 季中國市場業績仍年增 33%。

元山看好，歐美疫情降溫，將推升高階車款銷售熱度，加上中國疫情已獲得控制、經濟逐步復甦，拉貨力道較歐美地區更強勁，全年業績不看淡。法人估，下半年營收有望維持年增雙位數。

新冠疫情帶動宅經濟呈爆發性成長，元山表示，主機板、儲存硬碟等客製化組裝需求攀升，帶動風扇出貨量大幅成長，加上即將迎來旺季，看好動能將延續至下半年。