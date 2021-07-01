〈車市〉6月新車掛牌創12年來同期新低 車商排名大洗牌

6 月新車掛牌數統計今 (1) 日出爐，受到疫情衝擊賞車意願，單月掛牌僅 27930 台，月減 18.8%，年減 32.5%，不僅為 4 個月來低點，也創 2010 年來同期新低，10 大車商排名大洗牌，由於國產車受疫情影響大，裕日車 (2227-TW)NISSAN 和 HONDA 分別年減 55%、60%，從過往的前 5 名跌至 8、9 名，反而進口車因交車相對不受影響，賓士衝上第 2、LEXUS 衝上第 4。

6 月車商排名大洗牌，和泰車 (2207-TW)TOYOTA 穩居銷售冠軍共 6329 台，仍月減 20.4%、年減 47.1%，市占率下滑至 22.7%。

而豪華進口車則罕見包辦前 5 名中的二個席次，賓士達 2467 台位居掛牌亞軍，月減 8.9%，年增 6.3%，是本月唯一較去年同期成長的車商。

其中，賓士 A 系列掛牌年增 65.4% 至 220 台，GLA 系列年增 322% 至 249 台，GLB 年增 109% 至 180 台，CLA 年增 178% 至 219 台，不僅呈現高成長幅度，合計占品牌銷售比重 35%，而最熱銷的 GLC 仍掛牌 535 台，較去年同期持平。

LEXUS 單月銷售 1667 台，月減 3.2%，年減 32%，超越中華車 (2204-TW)1646 台，福特 1449 台。

而 BMW 掛牌數 1426 台，排名來到第 7 名，超越 NIISAN 1352 台、HONDA 1280 台，反映疫情衝擊下，國產車的賞車人潮銳減衝擊。

累計上半年整體車市銷量 221809 台，年增 5.7%，其中，多數車商維持成長，TOYOTA 達 60646 台，年增 1.3%，賓士 15631 台，年增 12.8%，福特 13849 台，年增 36.2%，中華車 12190 台，年增 10.5%，而 BMW 9265 台，年增 16%，表現相對佳。

若從進口車市來看，也可看出車用晶片短缺造成缺車的影響，6 月進口車銷售 14390 台，年減 28.8%，累計上半年達 103515 台，年減 1.4%。