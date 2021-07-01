股市聞人黃任中家族連續12年蟬聯欠稅大戶 金額逾50億元

根據財政部今 (1) 日公布欠稅大戶資料，累計共 955 件較去年減少 1 件，積欠稅額共 1001.41 億元，則比去年多了 19.16 億元，而上榜的前 20 名幾乎都是老面孔，已故股市聞人黃任中家族就有三人上榜，累計共積欠 50.67 億元稅款未繳，連續 12 年蟬聯個人欠稅大戶。

個人戶部分，黃任中家族包括其子與胞姊都榜上有名，其子黃若谷積欠 19.18 億元的遺產稅排名第一，黃任中則是積欠 19.05 億元的綜所稅居次，胞姊黃新平則積欠 12.43 億元稅款未繳，排名第四。

另外，高雄的黃承志家族則因積欠 14.93 億元的綜所稅與遺產稅，在個人欠稅大戶中排名第四；另外，號稱「台灣蕈菌之父」的林天財也因積欠 11.56 億元的贈與稅，排名個人欠稅大戶第五名。

在營利事業單位部分，第一名仍是環亞大飯店，累計共積欠 24.73 億元稅款居冠，第二名則是今年新上榜的揚華科技，積欠營業稅與營所稅共 12.3 億元，第三名則是曾涉掏空案的博達科技，累計已積欠 11.75 億元營業稅未繳。

財政部每年 7 月 1 日都會循例公布個人與企業的欠稅大戶名單，其中個人積欠稅款逾 1000 萬元，企業欠稅金額達 5000 萬元者，就會公告其積欠稅額、稅目與欠稅年度等資料，直到當年度年底為止。