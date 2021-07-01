台股大洗三溫暖震盪逾210點 三大法人聯手賣超225.38億元

下半年第一個交易日，台股今 (1) 日大洗三溫暖，早盤一度衝破 17800 點，最高來到 17863.9 點，再寫歷史新高，電子股休兵，航運等傳產族群領銜衝鋒，但盤中獲利了結賣壓湧現，鋼鐵、造紙股遭遇亂流，大盤急殺翻黑，最低跌至 17644 點，高低震盪 219 點，三大法人同站賣方，合計大砍 225.38 億元。

加權指數終場下跌 41 點，收在 17713 點，成交爆出 6424 億元巨量。觀察籌碼面，外資今天反手賣超 179.57 億元；投信持續賣超 14.16 億元；自營商，同步賣超 31.54 億元。三大法人合計賣超 225.38 億元。

盤面資金持續湧入航運族群，受惠運價飆漲、需求暢旺，早盤多檔亮燈漲停，隨著賣壓出籠，台航、中櫃等陸續翻黑，但貨櫃三雄仍表現有撐，長榮、陽明勁揚 7-8%，萬海也有 4% 的漲幅。上市運輸類股指數終場仍大漲逾 5%，成交值洗出 2496 億元巨量。

鋼鐵族群同樣上沖下洗，中鋼開高走低，早盤一度大漲逾 4% 至 41.35 元，終場翻黑收在 39.1 元，春雨、海光、佳大、中鴻、威致等多檔，賣壓也都相當沉重，不過，燁輝、燁興、志聯、新鋼等多檔收盤依舊亮燈漲停。

塑化股獲得資金點火，其中，台聚四寶受惠油價走高，EVA 報價有撐，股價全面亮燈漲停，亞聚開盤即跳空漲停，達 38.5 元，攀上逾 9 年新高，台聚、華夏也都站上 40 元關卡，其他二線塑化廠聯成、國喬、中石化盤中均衝上漲停板，買氣暢旺；台塑集團股成交量能明顯放大，但普遍小漲作收。

7 月 12 日微解封有望，受三級警戒衝擊的餐飲業，壓力可望趨緩，激勵連鎖餐飲集團王品、豆府股價強攻漲停，瓦城、亞洲藏壽司、御頂、美食 - KY、六角等，漲勢也相當強勁。

然而，先前漲多的記憶體、PCB、被動元件族群，今日普遍遭調節，ABF 載板三雄欣興、景碩、南電股價下跌 2-4%；記憶體三雄旺宏、華邦電、南亞科也有 2-3% 的跌幅，威剛下挫 4.5%；被動元件廠國巨挾併購奇力新題材，連袂上漲，但華新科、凱美、立隆電、大毅等均重摔逾半根停板。