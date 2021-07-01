日勝生台中捷運聯開案再下一城 拿下南屯站區開發案

建商日勝生 (2547 TW) 與子公司集順生活科技，共同申請參與臺中市政府交通局公開徵求評選「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 (綠線) 南屯站土地開發案」投資者，獲選為最優申請人，是日勝生繼拿下捷運北屯站及西站聯開案後，再下一城。

台中捷運綠線南屯站開發基地總面積約 771 坪，位於臺中市南屯區文心路一段與五權西路二段雙軸線交會處，為捷運系統用地，建蔽率 70％、容積率 500％。鄰近具藝文綠廊雅名的文心森林公園、豐樂雕塑公園綠地與文心黃昏市場，加上近國道 1 號五權交流道，兼具捷運、公路便利與住商機能。

日勝生集團看好台中市公共建設與軌道經濟發展，以累積 20 餘年來台北市捷運聯開經驗，持續參與臺中綠捷沿線熱區建設。於 2020 年獲選文心崇德站 (北屯區) 及文心櫻花站 (西屯區) 土地開發案投資者後，今年再接續參與申請南屯站 (南屯區) 並獲選最優申請人。日勝生依照大台中願景與居民需求評估，計畫以「南屯之肺、森境薈萃」概念開發南屯站基地，預計興建地下 5 層、地上 27 層之地標型綠建築，為台中綠捷打造系列優質聯開社區。

日勝生指出，台中房市受惠台商資金回流、各整體開發區陸續完成、重大建設逐步到位，加上黃金科技廊道帶動人口紅利等優勢，自 2016 年迄今，臺中房價持續向上成長近 5 年。台中捷運綠線通車後，南北串聯交通便利，近期房價指數續創新高，令台中自住房市充滿爆發力，日勝生看好未來台中房市發展。