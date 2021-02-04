日勝生獲館前聯合大樓都更案最優申請人 上半年可望簽約

日勝生 (2547-TW) 拿下台北市館前路與信陽街口館前聯合大樓都更案的最優申請人資格，預計今年上半年完成簽約，日勝生表示，此都更更案將開發為 A 級辦公大樓智慧綠建築；此外，今年「日勝生銀光計畫 - 三芝案」將開賣，首期推出總銷達 35 億元。

日勝生繼 2020 年第一季與臺鐵局簽訂「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案，以規劃高雄站東約 8378 坪都更基地後，公司接續於 2020 年第四季與臺中市政府簽訂台中捷運綠線「文心崇德站」與「文心櫻花站」土地開發案，而館前聯合大樓都更案則為最新的投資開發計畫。

日勝生於去年 12 月獲選「台北市中正區公園段二小段 246 地號等 25 筆 (原 28 筆) 土地都市更新事業計畫」新實施者案最優申請人，待議約完成後，將在今年上半年正式簽約，此一都更案基地位於館前路與信陽街口館前聯合大樓，主要為第四種商業區，並涵蓋部分道路用地，土地面積約 599 坪，法定建蔽率 75%，法定容積 率 800%。日勝生初步規畫發揮館前路商業精華區與五鐵共構優勢，開發此案為 A 級辦公大樓智慧綠建築。

日勝生並指出，「日勝生銀光計畫 - 三芝案」已在去年 6 月開工，並將在今年正式推案，預估首期總銷金額達 35 億元。