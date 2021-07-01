〈陸港盤後〉半導體回軟 3600點難突破 上證小跌0.1%

美股漲跌互見，港股因國定假期休市，周四 (1 日)A 股三大指數呈現開高走低。上證在銀行、證券、鋼鐵類股走揚的支撐下，維持在平盤附近狹幅震盪，抵消白酒類股的疲弱走勢。

前一個交易日大漲的半導體類股出現獲利了結賣壓，使得投機性較重的深證、創業板指出現較重的跌幅。

今日滬深兩市成交金額擴大，再度突破兆元水準，達人民幣 1.02 兆元，較前一個交易日上揚人民幣 774 億元。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.07%，報 3588.78 點；科創 50 指數下滑 0.53%，報 1579.8 點；深證成指下挫 0.81%，報 15038.88 點；創業板指收黑 0.63%，報 3455.36 點。

港股因國定假期休市一日。

法人觀點

財信證券指出，A 股市場短期快速上漲時期已經過去，後勢 A 股有很高的機率是呈現震盪上漲的輪動行情。股市並不缺乏投資機會，展望 2021 年第三季，A 股將從流動性帶動的牛市逐漸轉向業績導向領漲的格局。

山西證券則認為，未來一段時間創業板有機會持續強勢，中長線來看，景氣維持高檔的消費升級和科技類股依舊有較強的吸引力，資金集中在熱門產業可能會進一步增加，整體市場將在相關類股交替帶動下繼續呈現震盪上漲走勢。