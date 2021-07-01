桂盟擴充高階鏈條產品產能 另有建新廠規劃

金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 受惠市場需求帶動下，今年第二季已完成新增 6 條生產線，將在第三季起展現效益，同時，桂盟除既有廠區擴充生產規模及品項，將在海外新建廠區支應未來營運版圖擴張。

桂盟 2020 年稅後純益 15.1 億元，每股純益 12 元，連續 2 年創下歷史新高。桂盟今 (1) 日股東會決議，配發每股現金股利 7.2 元，同時也通過修正公司章程，今年起現金股利將會採取每季分配。

桂盟已連兩年營收及獲利創新高，總經理吳瑞章對今、明年業績樂觀看待，他指出，特別是疫情後，運動休閒用的中高階自行車需求，比原本預期的強勁，桂盟從第二季開始已經陸續增加中高階產品產能，估計今年第三季會逐步開出。

除了對原有鏈條本業持續看好，董事長吳盈進表示，桂盟一直很關注自行車的電動化 (e 化) 與智能化 (i 化) 趨勢，也著手布局，希望很快能有成果，未來的桂盟，將從單一鏈條零件供應廠商進階成為更多元的零件、結合 e 化與 i 化準系統供應，真正達到一站購足。

吳盈進指出，去年開始，自行車行業蓬勃發展，從行業的供需來看，因為市場庫存低，所以供應鏈仍是在追趕正常市場庫存，明年應該也還是如此。在這一波供應鏈追趕上市場正常庫存後，電動自行車會接棒引領自行車行業的發展，電動自行車將會是帶動自行車行業黃金十年發展的最大動能，桂盟已做好準備，迎接自行車產業向上增長的大趨勢。

桂盟自去年第四季開始遭遇原物料、運費等漲價壓力，吳瑞章指出，桂盟也適度且合理反應成本上漲，不過桂盟不是以漲價作為推升獲利率的唯一方法，長期以來不斷優化生產製程、生產效率提升，也同時優化產品組合，特別是高階產品、補修市場等，透過這些自我的進化，才是推升桂盟的獲利能力最重要的動力。

另外，桂盟今、明年的產能擴充，除了自行車中高階產品外，由於其他非自行車業務也有新斬獲，因此桂盟將會進行非自行車產品擴充。

桂盟股東會也通過修正公司章程，現金股利將改成每季分配，吳盈進指出，桂盟也會間接把季度分配轉換成公司內部各項經營指標，在營運更上層樓下，考慮新增投資與股東權益平衡下，適度調整股利分配。