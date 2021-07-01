〈凌陽創新上櫃〉訂單看至明年Q1 預計7月下旬掛牌

凌陽 (2401-TW) 旗下凌陽創新 (5236-TE) 今 (1) 日舉辦上櫃前業績發表會，總經理龔執豪指出，遠距需求持續強勁，各大筆電 OEM 皆積極下單，目前訂單已看至明年首季，對於今、明年營收成長保持樂觀看法，預計 7 月下旬上櫃掛牌交易。

龔執豪表示，自去年起，由於新冠肺炎疫情帶動遠距應用興起，網路攝影機成為 PC/NB 重要週邊設備，銷量大幅增加，公司影像處理 IC 出貨量也顯著成長，且動能一路延續至今，前 5 月營收達 10.08 億元，年增 102%，創下同期新高。

龔執豪指出，凌陽創新產品遍布全球，主要客戶為 NB/PC / 電腦周邊品牌及 ODM 大廠，去年在非蘋筆電網路攝影機 ISP 晶片領域全球市占率超過 40%，晶片累計銷售量也已超過 1.3 億顆。

展望後市，龔執豪認為，全球遠距視訊應用方式將成為常態，網路攝影機也因應消費者習慣改變、追求更好的體驗，如影像更清晰、雜訊更低及保密需求等，凌陽創新也將推出可支援高解析度、低耗能、低雜訊及小型封裝窄邊框的產品。

針對產能吃緊方面，凌陽創新已與台積電 (2330-TW) 談定明年產能，並向封裝供應商如超豐 (2441-TW)、日月光投控 (3711-TW) 與華泰 (2329-TW) 等預定產能，有助穩定供貨，同時也調整晶片設計，讓每片晶圓產出量增加，可額外增加 10-20% 的產能。