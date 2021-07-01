中磊股東會通過私募案 董座王伯元：為下階段累積動能

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (1) 日召開股東會，會中也通過私募案，董事長王伯元表示，盼能引進策略投資夥伴提升營運效能，強化產業競爭優勢，為下階段營運躍升累積動能。

依中磊規劃，將擇一辦理現金增資私募普通股不超過 5000 萬股，或是私募國內外轉換公司債，金額不超過 30 億元或美金 1 億元。

王伯元表示，疫情帶動居家辦公、遠距教學等，加速數位轉型，帶動寬頻網路設備升級需求，中磊除了積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場外，並因應客戶需求，發揮彈性製造之優勢，串聯台灣、蘇州、菲律賓及印度等四地生產基地，進一步提升電信市占率。

此外，中磊持續投入新產品領域，王伯元表示，新世代光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable 產品、WiFi 6/6E 無線設備、5G FWA 固網無線接取設備、5G 小型基地台、智慧物聯網等創新加值應用，也將為整體營運再添成長動能。

中磊去年營收 361 億元，年增 14%，稅後純益 9.1 億元，每股純益 3.66 元；股東會也通過每股配發 2.6 元現金股利，配發率逾 7 成，若以今日收盤價 67.8 元估算，現金殖利率 3.8%。