〈台股盤後〉鋼鐵股上沖下洗 震盪220點收跌終止連2日收盤高

台股今 (1) 日盤中雖然續創新高，但鋼鐵、航運族群上沖下洗，指數震盪近 220 點，終場翻黑下挫 41.5 點或 0.23%，收 17713.94 點，終止連 2 日收盤高，成交金額 6424.14 億元。

今日資金仍持續追捧航運股，長榮收漲 8%、陽明漲 7.4%，萬海也收漲 4.7%，在權值股中表現最為強勢，貨纜業者台驊投控、捷迅也雙雙大漲直奔漲停，台航、四維航等也同步大漲。

不過，鋼鐵股今日普遍開高走低，中鋼收跌 1.3%，唐榮被打到跌停、松和、建錩跌約 9%，春雨跌 7.7%、海光、威致等也有 5-6% 左右的跌幅；不過，不銹鋼相關的運錩、燁輝等持續亮燈，大成鋼也小漲做收。

其餘傳產方面，二線塑化以及紡織股表現強勢，台聚集團旗下台聚、亞聚、台達化、華夏全面漲停，聯成也攻上亮燈，中低價位的紡織股，怡華、大東、新昕纖等也直奔漲停。

電子股方面，大型權值表現依舊低迷，台積電、聯發科等小跌，僅鴻海平盤，台達電、聯電、日月光投控等都有 1% 上下的跌幅。

另外，被動元件大廠國巨宣布，將換股併購奇力新，不過今日 2 檔個股開高走低，整體被動元件族群也陷入修正，華新科大跌近 6%，立敦、九豪、凱美均跌逾 7%，大毅、立隆電、興勤、日電貿等均有 5% 左右跌幅。