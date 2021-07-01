申請比特幣ETF上市

文．謝晨彥

由女股神 Cathie Wood 創辦的 ARK 投資，正式向 SEC 申請比特幣 ETF 上市許可，身為比特幣大多頭的女股神終於邁向 ETF 這塊大餅。根據文件顯示，ARK 已和瑞士加密貨幣 ETP(Exchange Traded Products)供應商 21Shares 旗下美國子公司進行合作，雙方將推出一檔「ARK 21Shares Bitcoin ETF」的比特幣 ETF，以標普比特幣指數做為追蹤標的。若取得 SEC 許可，將在芝加哥期權交易所 (CBOE) 掛牌上市，代碼為「ARKB」。由於 ARK 持有大量的灰度比特幣信託(GBTC)，但自今年二月 GBTC 開始產生折價。市場預期透過 ETF 上市，ARK 屆時便可將手中的 GBTC 與 ETF 互轉抵銷折價。

不過 SEC 願不願意放行又是另一件事，ARK 並非第一家向 SEC 申請比特幣 ETF 的機構，早從二○一三年時，諸如 Fidelity、SkyBridge Capital、Winklevoss 及 VanEck 等數十家投資機構，每年都有機構向 SEC 申請比特幣 ETF 上市，但最後都被 SEC 以監管環境不完善的理由駁回。由於 ETF 是連一般個人投資者都廣泛使用的投資工具，一旦 SEC 通過上市許可，等於對一般民眾打開投資比特幣大門。而首發機構，更可享有全球九兆美元的市場大餅。以加拿大上市的案例來觀察，發行第一天成交量就高達四億美元。

比特幣從三萬美元的波段低點反彈至三萬六的水準，恐慌貪婪指數仍在二十八的水準，顯示市場積極追價意願不高。如果女股神拿下許可，將帶動比特幣暴漲。比特幣繼續在二萬八至四萬區間震盪整理，而隨著灰度一萬六千枚比特幣解鎖日將近，屆時幣價波動將會放大，手中若持有看多部位，近期需留意是否有跌破二萬八千美元關鍵支撐的風險。

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來源：《理財周刊》1088 期

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