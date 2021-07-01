今年融券軋空行情欲小不易

文．洪寶山

融資與當沖已經成為三大法人之外，另一股主導台股趨勢的新興勢力。螞蟻搬象的散戶是去年推升美股重返十三年新高的多頭勢力之一，散戶與法人機構在 GameStop 對做的軋空秀已成為散戶膜拜的經典，就在截稿的前一日，網路盛傳一張對帳單，五十六萬台幣經過一年，在台股滾出九三七萬台幣的新傳說，網友驚呼股神之際，發表人自曝賺錢的秘密是「融資」

不可思議吧，過去的底部總是要見到融資斷頭的訊號，然後先知先覺的買盤才肯進場抄底，讓市場留下了融資是落後指標的刻板印象。

多頭新手法 融資隔日沖

而股市是活的，雖然萬變不離其宗，但每年的玩法總是會來點新鮮的，今年看膩了土洋對做的戲碼，多頭新推出一齣─「融資隔日沖」當帶頭大哥。例如上周轉強的鋼鐵類股，六月三十日資金比重占大盤三成，簡直就像前陣子航運類股飆漲過程，資金比重長時間維持在三成的人氣匯集模式，有必要了解一下新融資的玩法。

鋼鐵類股從六月二十二日開始起漲，當日盤前迎來中國官方打壓鐵礦砂的利空，感覺上從五月以來時不時地看到中國打壓鐵礦砂的消息，可是鐵礦砂跌跌不休了嗎？沒有，五月二十七日見每噸 187.65 美元低點，隨後反彈站穩每噸二百美元關卡，呈現收斂整理型態，有種利空不跌的感覺，但對鋼鐵的投資氣氛有起到嚇阻的作用，經過二十八個交易日的籌碼沉澱，鋼鐵類股終於迎來利多─拜登一．二兆美元取得兩黨參議院協商小組的共識，雖然較年初喊的二．三兆美元的額度縮水一半，但拜登計畫用編列預算的方式，再把基建計畫的金額變相擴大，所以可以說就只差八、九月的國會表決。

拜登基建計畫 台美 TIFA 復談 鋼鐵股迎利多

期待許久的拜登基建計畫就要正式落實，聰明資金領先卡位外銷美國比重較高的燁輝、盛餘，中鋼也有外銷到美國，比重不高就是。另外，在不景氣中持續擴張市占率的大成鋼預期將成為贏家之一，上述個股都是這波融資大賺的標的。

此外，鋼鐵還有一個潛在的利多，就是台美 TIFA 復談，中鋼翁董事長表示：「過往台灣外銷美國年約九十萬噸，以冷軋及鍍烤產品為主，同時每年大量進口美國廢鋼約一百五十萬噸。如果這次復談能將美國鋼鋁 232 關稅列入談判項目，特別是冷軋、鍍面產品因無反傾銷稅或反傾銷稅更低，有助於我國單軋業者銷美，同時有助於美國舒緩目前因供需失衡導致居高不下的高鋼價及衍生的通膨壓力」。

六月二十二日融資增加第一名燁輝，+10563 張，用當天漲停板的 24.3 元估算，約不超過 2.56 億元，符合中實戶的進出金額，隔天開高走低，融資立刻賣了 6227 張，標準的隔日沖手法，六月二十四日拜登宣布兩黨就基建案達成共識，燁輝漲 4%，馬上反手買回 4426 張，乾脆且靈活的手法，簡直就是把股票當作台指期在做，六月二十五日沒什麼動作，過了一個周末，傳來鋼鐵類股的利多，開啟鋼鐵類股波段漲勢，很有可能是第三季的多頭主軸之一。

全球鋼市 供給限縮、需求成長、成本居高

俄羅斯八月起到年底將對鋼鐵、鎳 (不鏽鋼)、鋁和銅等商品課徵出口臨時關稅至少 15%，加上四月美歐中的減碳承諾，使得全球鋼市走向供給限縮、需求成長、成本居高的格局，果然六月二十八日紐約報價顯示，七月交割的熱軋鋼捲一度上漲 0.7，來到每短噸 1801 美元，改寫歷史新高。

統計六月二十四日至二十八日，美國熱軋鋼捲價格大漲 2.6%，燁輝全年營收、稅後淨利有望改寫歷史新高，EPS 上看 2.5 元，來到歷史前三高水準。

於是燁輝從六月二十八日起連拉三根漲停板，尤其當天融資大增 12631 張，很巧，跟六月二十二日起漲當天的融資增額 10563 張差不多，從 24.3 元漲到 33.25 元 (+36.83%)，粗估這批融資潛在獲利超過億元。

同一套資金 主導強勢股上漲

如此快狠準的融資，偏偏不是單一現象，似乎是群聚效應，感覺上像是有一票人揪團掃貨，足跡遍佈航運與鋼鐵，例如六月三十日早盤鋼鐵類股大漲，航運開高拉回，過了中盤，航運轉強創盤中新高，鋼鐵反而拉回收斂漲幅，可見得是同一套資金在主導盤中強勢股的上漲。

短期間內頻繁大進大出不再是假外資的專利，未來在六至八月的傳統除權息旺季，更要注意市場大戶隱身在融資裡，製造散戶進場、籌碼凌亂的假象，藉此吸引融券放空，達到誘空、養空的目的，甚至藉著除權息的融券強制回補，上演軋空行情。

融券軋空 現增定價

統計聰明的融資最近一周集中買進航運與鋼鐵類股，例如大成鋼、盛餘、新光鋼、中鴻、長榮、燁輝、官田鋼、萬海、台玻、允強、陽明、華榮、華新、春源、美亞、春雨、益航、台驊投控、新興等，全數都是賺錢的融資。

而且同時間引來融券增加的有，益航、萬海、大成鋼、榮運、允強、燁輝、新興、彰源、慧洋 - KY、春源等，當下的指標股首先觀察萬海與長榮的除權息行情，如果這兩檔指標股上演融券強迫回補的話，那麼後續的散裝輪、鋼鐵族群也會有樣學樣的展開軋空行情。陽明雖然今年沒有除權息，但有現金增資，由於現增會改變股本，所以融券需要回補，等於有軋空行情。

詢價圈購的股價，依規定是在定價前一天、三天或五天中，挑股價最高的一天股價，以不能低於九折做為定價，由於陽明過去的財務不佳，去年獲利拿去改善財務結構，所以今年沒有派息，可以推測這個現增是為了改善財務而募集的，當然以多多益善為目標，合理推測陽明當然希望詢價圈購的價格越高越好，目前持有的陽明潛在獲利超過二十五億元的台驊投控已表態認購十億元，在大股東率先以行動支持陽明的現增案，有利後市展望。

同樣有現增案的天鈺，日前已經拿到金管會許可，認購日訂在七月二十日，也或有現增定價行情。

散裝輪多頭行情越來越堅定

在四維航進入分盤交易處置後，散裝輪龍頭慧洋 - KY 跳出來當人氣指標股，歷經台船申讓陽明 1.32 萬張利空，以及 112 元新高的量價背離實體黑Ｋ的拉回，結果五日均線都能撐住，慧洋 - KY 擬購置三艘八萬四千噸的高規格散裝輪，未來交船後，有利業績成長。

六月二十九日波羅地海 BDI 指數收 3418 點，創今年新高，預期散裝輪的多頭行情越來越堅定，而且屬於輕便型散裝輪為主的台船、中航強勢上漲的情況下，可留意七月七日恢復正常交易的四維航的補漲機會。

來源：《理財周刊》1088 期

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