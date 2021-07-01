看好疫情加速線上教育 卓越深化發展佈局

補教業者卓越 (2496-TW) 今 (1) 日召開股東會，看好疫情加速線上教育滲透率，將持續深化教育事業發展布局，針對幼兒與小學教育方面，也與私立學校洽談全年段陳立小學堂正式課程導入，並與其他補教通路業者進行合盟或授權，為營運添新動能。

卓越今日召開股東會，會中承認 2020 年度營業報告書、財務報表案和各項討論事項，並討論通過 2020 年盈餘分配案，決議配發 2020 年每股 4.5 元股利，其中包括現金股利 3.0 元、資本公積配發現金 1.5 元，股利配發率高達 136％，為歷年配息次高水準；以 6 月 30 日收盤價 56.6 元計算，現金殖利率達 7.95％。

展望今年，卓越看好，疫情加速在線教育的接受度與滲透率，線上線下虛實整合比例調整，將持續深化教育事業發展布局，不僅旗下陳立教育持續進行各教育部門資源整合，也將透過「直營 + 合盟」雙軌策略快速開發空白市場、拓展市占率。

另一方面，卓越也聚焦幼兒、小學 STEAM 領域陳立小學堂，以「一學區一陳立」為拓點發展策略，且目前已與私立學校洽談全年段正式課程導入，並與其他補教通路業者進行合盟或授權，為營運再添新動能。

卓越前 5 月累計營收 2.64 億元，年減 24%；第一季稅後純益 0.15 億元，季增 76.47%，年增 7.14%，每股純益 0.79 元。