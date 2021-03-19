卓越攜手貝登堡打造STEAM課程 搶新課綱商機

教育集團卓越 (2496-TW) 看好 STEAM 教育趨勢盛行，今 (19) 日與貝登堡智能簽署教育合作協議，正式宣布結盟拓展台灣教育市場，預計第二季逐步展開合作。

卓越表示，「貝登堡智能」從樂高機器人起家，目前為樂高全品項 (教育、玩具、手錶等授權商品)、MATRIX Robotics System 等經銷代理，提供產業界及大專院校的機器人商品，且對台灣機器人教育推廣諸多貢獻，創造小學至研究所科技教育舞台，傾力打造新一代學習場域。

卓越指出，隨著 STEAM 教育趨勢明確，加上因應 108 課綱核心素養及跨領域學習需求明顯增溫，集團積極拓展 K-12(幼兒園至高中) 領域，且多年整合 STEAM 思維訓練、程式設計、動手做等素養教育。

此次合作結盟，雙方除將共同開辦創新國際認證、智能 AI 特斯拉實作、APCS 程式檢定等課程，且集團旗下陳立教育的全科班系，將可於貝登堡智能分校進行授課。

卓越董事長陳明俊表示，此次結盟看好雙方於 STEAM 相關素養課程競爭利基，具互補性，且在策略合作方向具高度共識，期待未來創造良好的合作效益。