〈美股熱門股〉滴滴上演蜜月行情漲16% Krispy Kreme重返市場首日漲逾23%

滴滴上演蜜月行情，漲 15.98%

滴滴出行 (DIDI-US) 掛牌首日表現平淡，不過次日出現蜜月行情，周四（11 日）股價上漲 15.98% 至每股 16.40 美元，市值躍升為近 790 億美元。

隨著新冠疫情病例下降，叫車服務需求隨之反彈，滴滴抓準時機赴美掛牌。雖然上市首日漲幅一度達到 28.6%，但隨後出現兩位數的漲幅回落，收盤僅上漲 1%。滴滴出行自 7 月 8 日起納入富時全球指數。

Krispy Kreme 重返資本市場，掛牌首日漲 23.53%

美國連鎖甜甜圈 Krispy Kreme(DNUT-US) 私有化 5 年後，再次重返資本市場，發行價定為 17 美元，遠低於 21 至 24 美元 IPO 定價區間，周四一度跌破發行價至每股 16.5 美元，但尾盤強彈收漲 23.53% 至每股 21.00 美元。

Krispy Kreme 此次 IPO 募集 5 億美元，隱含市值達 27 億美元。 該公司執行長 Mike Tattersfield 接受 CNBC 訪問時表示，過去 5 年內公司歷經的轉變相當不可思議，未來將致力打造自己的品牌，創造自己的企業文化。

Krispy Kreme 曾在 21 年前網路泡沫時期上市，不過 2016 年雷曼家族的投資機構 JAB Holding 以 13.5 億美元將其收購並下市。

維珍銀河拚太空旅遊第一人，盤後勁揚 26.63%

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 周四宣布將在 7 月 11 日進行第四次試飛消息後，盤後股價翻紅暴漲 26.63% 至每股 54.58 美元。

維珍銀河創辦人布蘭森 (Richard Branson) 將搭上火箭參與本次試飛，比亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下藍色起源的升空計畫早 9 天，較勁意味濃厚。

這是維珍銀河首次搭載 4 名機組人員的試飛任務，同時也將在 Twitter、YouTube 和臉書上直播這趟載人升空任務。

中國嘻哈第一股普普文化，狂漲 97.69%

中國嘻哈第一股普普文化 (CPOP-US) 在昨掛牌首日上漲 405% 後，周四股價繼續狂飆，一度漲至每股 78 美元高點，意味著自上市以來已漲逾 1,200%。該股終場收漲 97.69% 至每股 59.90 美元。