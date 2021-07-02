美6月房屋供給增 經濟學家：下半年房市恢復正常 房價漲勢將放緩

經歷原物料大漲等因素和房屋短缺之後，美國房市近期終於有望鬆一口氣，Realtor.com 周四 (1 日) 最新數據顯示，越來越多的房屋供給突然出現在市場上，將紓解旺盛的需求，但下半年房價可能降溫。

Realtor.com 數據顯示，6 月新房源年增 5.5%，與 5 月相比成長 10.9%，在全美大型城市中，6 月增幅前 10 大城市的新物件都比去年同期增加至少 20% 。

新物件增幅最大的城市大多位於中西部，密爾瓦基成長 45%、克利夫蘭增加 38%，俄亥俄州的哥倫布市則上升 26%，亞利桑那州的鳳凰城上升 28%。此外，全美蛋黃區之一的加州聖荷西的新房源大增 41%。

不過，最受紐約客歡迎的移居地邁阿密，新房源數量則下降 8%，其他南部城市，如北卡羅來納州羅利和田納西州納希維爾也大幅下滑。

Realtor.com 資深經濟學家 George Ratiu 表示：「儘管待售房屋仍嚴重短缺，且房價剛創下新高，但 6 月的整體數據正為買家帶來好消息。由於全美賣家重新進入市場，庫存下降幅度與先前相比有所改善。」

房屋庫存激增令市場驚訝，因為在春季房市旺季後，以往 5、6 月新房屋多會下滑。Ratiu 認為，新房源增加表明賣家延後進入市場，這意味著隨著買家抓住新的買房機會，購屋動能有望持續到秋季。

先前原物料、建材飛漲使營建業出現暫緩開工的現象，買家也處於觀望狀態，5 月底時美國待售房屋庫存年減 43.1%，但比 3、4、5 月超過 50% 的降幅和緩。

Dwell Real Estate Brokerage 創辦人 Jennifer Myers 表示：「市場正在略微放緩，更多人正在換屋，這意味著更多供給即將上市。」

倘若未來更多釋出更多待售物件，再加上新開工建案穩步增加，房市景氣預料將緩慢回落。不過，目前抵押貸款利率仍處於歷史低點，因此房市不太可能急劇下降或崩盤。

Ratiu 認為，房地產市場景氣將在今年下半年恢復至更正常的水準，庫存下降和價格成長可能會持續走緩。