業務漂亮瘦身 eBay股價漲聲不斷 分析師料漲勢還能持續

網購商城公司 eBay (EBAY-US) 股價不斷走漲，雖然週四小跌作收，但盤中創下歷史新高，主因該公司簡化結構，並加強發展認證過的二手錶和運動鞋等熱門業務，以重振核心。



在剝離分類廣告部門和 StubHub 票務部門之後，eBay 近期同意出售在南韓的業務，令業務更精簡、聚焦。投資者似乎樂見此變革，該股自《巴倫》商週去年 10 月發布看漲的專題報導以來，已經上漲約 28%。

Piper Sandler 分析師 Thomas Champion 週四重申其對 eBay 股票評級為「加碼」，並將目標價自 71 美元上調至 81 美元，因為他對該公司精簡後的結構持樂觀態度。

週四 eBay 小幅收低 0.58% 至 69.80 美元，但盤中高點達 70.76 美元。

他在研究報告指出，「在交易後，eBay 非核心資產剝離過程看起來很完整，其業務將更容易運作。」Champion 指出，eBay 正利用這些交易的收益進行庫藏股，稱該公司剩餘 47 億美元的授權庫藏股約佔已發行股票的 11%。

Champion 的觀點是，eBay 股票看起來「在任何利潤指標上都具有吸引力」，計算表明，不包含韓國業務，eBay 的企業價值僅為 2022 年預期的 EBITDA 的 9 倍，遠低於其他網購零售商平均 32 倍的倍數。

他寫道：「如果其核心商城正在改善，那麼這樣的落差就太極端了。」

將其出售韓國業務做為調整備考後，他預估 eBay 今年營收 104.7 億美元，較去年估計的 89 億美元增長 18%。針對 2022 年，他估計營收成長 8% 至 113 億美元。