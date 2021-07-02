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蘋果商店將試辦彈性在家上班 看好疫後網路購物需求仍在

鉅亨網編譯余曉惠
蘋果商店將試辦彈性在家上班 看好疫後網路購物需求仍在 (圖:AFP)
蘋果商店將試辦彈性在家上班 看好疫後網路購物需求仍在 (圖:AFP)
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彭博報導，蘋果公司 (APPL-US) 計劃在零售門市人員之間測試混合工作模式，提供在家上班選項，理由是即使疫情過去，消費者仍可能偏好上網購物。

蘋果在 6 月初宣布，非零售員工從 9 月初起一周至少得進辦公室三天，但知情人士透露，針對蘋果商店的員工，蘋果將在今年稍晚試辦「零售彈性」(retail flex) 計畫，門市人員可以選擇某幾周居家辦公，另外幾周到門市上班，在家上班期間處理線上銷售、客服和技術支援。

蘋果直營店測試混合辦公模式，代表這家科技巨人認為疫情期間網購需求激增的現象，進入解封和重啟階段仍將延續。蘋果發言人拒絕評論此報導。

消息人士透露，蘋果商店遇到特殊時期，將依照實體門市人潮和電商業務調整員工角色，而且可能在 9 月到 12 月新一代 iPhone 等新品齊發的時期，提高彈性計畫的比重。此計畫將開放一小部分員工參與，為時至少六個月。

針對參加計畫的員工，蘋果將補貼部分網路費用，和發放 100 美元讓員工添購辦公設備，員工薪資不會因為在家還是進門市上班而有不同。

疫情嚴峻期間，蘋果曾要求數千名員工遠距上班，並提供 Mac 桌上型電腦。

全美蘋果商店已在 6 月恢復營業，大部分門市也取消防疫限制，顧客和員工在店內不必戴口罩。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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