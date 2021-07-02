傳諾基亞新機搭載鴻蒙系統 華為否認

有媒體昨 (1) 日報導指出諾基亞傳今年將推出的新機 X60 與 X60Pro，可望成為第一款搭載華為鴻蒙系統的諾基亞手機。周五 (2 日) 華為對此消息澄清否認。

由於諾基亞今年可能推出新款手機 X60 與 X60Pro，市場傳出這兩款新機有機會成為首款搭載華為鴻蒙系統的諾基亞手機。但華為否認媒體關於「諾基亞新手機將使用其 HarmonyOS」的報導，並表示這些消息是不實的。

而諾基亞也對此消息回應稱：「我們知道我們的用戶喜歡 Android 作業系統的諾基亞手機，我們對提供最佳 Android 體驗的承諾仍然堅定不移。」

(圖片: AFP)

目前，鴻蒙作業系統已在華為、榮耀現有手機上高速擴散，兩周時間已有超過 1800 萬用戶更新。除了中國銀行業大力支持外，這也得益於華為、榮耀手機巨大用戶數。但這是鴻蒙系統在手機上的處女秀，因此實際上能不能在 IOS、Android 兩強之中突圍而出仍是個未知數。

因此即便華為宣布鴻蒙系統是開放式的，但因為種種因素，還沒有任何一家手機廠商採納，而中國兩家較小的手機品牌廠魅族、酷派也只暫時表示會在智慧居家產品搭載鴻蒙。

今年華為將推出的新機 P50 已取得中國工信部入網許可，同時入網信息中明確標註該機的作業系統為鴻蒙。

此外，華為 P50 標準版將分為兩款機型，分別為搭載驍龍 888 4G 版和麒麟 9000L 晶片。後者將採用三星 5nm EUV 工藝打造，整體設計與麒麟 9000、麒麟 9000E 類似，但配置略有縮減。

