瑞典法院維持禁止華為銷售5G設備禁令

周三 (23 日) 《路透社》報導指出，瑞典法院維持禁止華為在瑞典銷售 5G 設備的禁令。華為發布聲明回應稱，尊重法院裁決，但感到遺憾，會研究進一步的司法救濟途徑再度上訴。

去年 10 月，瑞典郵政和電信管理局 (PTS) 以維護國家安全為由，禁止華為向瑞典電信商供應 5G 設備。而華為在當地進行司法訴訟，希望能解除這項禁令。

不過瑞典法院駁回華為上訴，強調瑞典國家安全非常重要，如果把華為通訊設備用在 5G 網路中，可能會威脅國家安全。

(圖片: AFP)

外媒報導指出，這項判決使得華為重返歐洲市場的希望落空，而中國對華為競爭對手瑞典通訊設備大廠愛立信，採取報復行動的可能性增加。

華為指稱對於這司法的結果感到遺憾，但這次判決並非最終判決，我們正在研究進一步的法律救濟途徑，以捍衛自身權益，並期待與瑞典相關單位展開對話，尋求建設性的解決方案。

華為表示 PTS 在公開庭中沒有提供任何華為存在安全問題的事實和證據，並向法庭提交的文件中清楚陳述「沒有證據顯示華為的設備及軟體存在技術漏洞。」

華為強調網路安全是其最高綱領，呼籲瑞典相關機構基於事實，制定客觀、統一、可驗證的網路安全標準。

目前外界在觀察中國商務部會不會祭出「不可靠實體清單」做出反制。根據中國「實體清單」規定，對列入不可靠實體清單的外國實體，可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，限制或者禁止其在中國境內投資等。

