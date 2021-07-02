【Wen姐筆記】長榮出關領航？往萬8航道最後300尺浪更大

從第 2 季到第 3 季，才短短 1 天，內外資對台股同步玩變臉! 加權指數昨日一度衝抵 17863 點，摸到 18000 點挑戰權門票，但隨即震盪壓低，以 17713.94 點作收，震盪過程中再度激盪出 6474 億元大量! 今天市場的焦點在於長榮的出關，愈關愈大尾? 再度領航多頭北上? 或是有利於手上握有船票的大咖，趁著出關倒貨? 台股往 18000 點航道的最後 300 尺，可確定的是浪更大，佈滿主力大咖的算計暗礁，想當航海王的水手們還是小心! 要進入嶄新的大航海時代，關鍵點位為 17717 點。關鍵密碼為 17616、17683 與 17777 點。

17600 點城池為多方本波攻勢的前進指揮所，兩端哨站為 17588 與 17616 點，而 17636 與 17666 點在本波攻勢中，具有重要的戰略地位，17700 點城池與兩端哨站為 17683 與 17717 點，將是多方能否開啟嶄新的大航海時代指標，17747 點站穩，將再度挑戰 17800 點，17800 兩端哨站為 17777 與 17823 點。 而 17855 點則是挑戰 18000 點的決戰門票! 17900 城池與兩端哨站為 17888 與 17919 點。

但如 17588 點棄守，這波多方攻勢將降溫，而 17555 點是這波挑戰 17700 點門票，棄守則對多頭持續北上相當不利，如回測 17500 點城池，17486 與 17520 為兩端哨站，如棄守則須提防多殺多，17445 與 17400 點城池不宜棄守，17400 點兩端哨站 17384 與 17417 如棄守，需提防再次進入月線保衛戰!

今天雖然是周五，不過下周一美股因美國國慶日長假休市，也許有內資大咖想拉長戰線，不過昨日的高檔爆黑 K 是事實，三大法人同步站在賣方，融資也減少 27 億元，似乎正在比賽誰拔檔快! 台股多方趨勢明確，而這波逾 2000 點最厲害的，是資金在傳產族群中輪動，由於電子遲遲無法接棒重回主流，僅能偶爾參與輪動，在資金慣性尚未大幅改變之前，傳產族群的輪動仍是值得留意的淘金機會!

(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)