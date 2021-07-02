不只「三多」要警覺！耳鳴、口臭、指甲容易斷…竟都與糖尿病有關

文／早安健康編輯部

一名年約 50 歲的李姓婦人，數月前頻繁出現耳鳴，本以為是年老引起的聽覺退化，但耳鳴狀況越來越嚴重，甚至開始干擾夜晚睡眠，不得不就醫檢查，檢查後確診為糖尿病併發症。糖尿病為什麼會耳鳴？你知道便祕或腹瀉都有可能是糖尿病？還有哪些常見症狀是我們一定要注意的？

兩側耳鳴

更年期、老化造成血液循環不良、神經退化，自律神經失調都會造成兩耳耳鳴。也可能是因為三高導致，其中高血壓 20%，糖尿病與高血脂各佔 10%。其中糖尿病也是因為造成末梢血管與神經傷害導致。

便祕、疲倦、頻尿、變瘦

糖尿病可以說是一種血管與神經病變的疾病，因為高血糖導致末梢循環不良，影響大腸不易獲得養分供應，使得腸道蠕動能力降低，因此糖尿病的症狀之一就是便祕。

慢性腹瀉、疲倦、頻尿、變瘦

與造成便祕的情形類似，糖尿病影響末梢血管與神經，因病變而影響了腸道功能，腸道因此無法正常發揮功能，食物無法有效吸收，直接排出體外，就會以腹瀉的方式表現出來。

頻尿、頭昏或口渴

糖尿病讓腎臟一直想排除血糖，於是會伴隨排出大量尿液，因此造成頻尿；排尿太多因此一直處於口渴狀態；覺得頭昏眼花，則可能是處於較危急的狀態，應該馬上就醫。

排尿疼痛、尿液混濁、頻尿

極有可能是泌尿道感染，除了包括尿道，也可能包括膀胱，特別是女性因為生理構造的緣故，較容易發生。糖尿病患者也較容易有泌尿道感染，主要是是因免疫力較低的緣故。

心悸、疲勞、體重降低、傷口不容易癒合

糖尿病接受治療後，若藥物使用未調整到良好狀況，可能變成低血糖， 而有心悸、冷汗等症狀。

腹脹

糖尿病患者會因為胰島素阻抗造成脹氣，如果傷害胃部神經併發胃輕癱，也有同樣情形，某些降血糖藥也會有脹氣的副作用。

手指腳趾感覺遲鈍、灼熱感、觸電感、平衡感變差、肌肉萎縮

不論是手腳的感覺或有意識的動作受到影響，很可能是因為末梢神經受損，以致感覺與運動的相關神經傳導訊息被干擾的結果，如果還同時有疲倦、喝水多排尿也多、視力下降、體重減輕等情形，則有可能是糖尿病。

搔癢超過兩周

偶爾皮癢一下並無大礙，如果持續搔癢超過兩周，皮膚上看不出有明顯異狀，或是已經確定不是過敏造成等，就是一些全身性疾病的徵兆。這些疾病刺激到皮膚感覺神經，所以會產生持續搔癢感覺，例如糖尿病是因為高血糖導致，特別是外陰部或肛門周圍最癢。

指甲脆弱、斷裂

指甲變軟、容易斷裂，大部份跟使用過度與保養不當有關，例如美髮業、清潔業、家庭主婦等「職業傷害」，或是過度使用指甲油、去光水、化學有機溶劑等。疾病方面的因素，比較輕微的有菌類感染，化學治療也會影響。但也有可能是糖尿病，因病造成血液循環功能不良，指尖因此缺血，就會影響指甲的健康。

口臭

除了直接來自牙周病的異味，口鼻相通，聞到口臭也可能是鼻炎、鼻咽癌、舌癌。若以味道做初步分辨，腐爛水果味就有可能是糖尿病。

原文引自：耳鳴、頻尿竟是糖尿病徵兆！24 種糖尿病常見症狀一次自我檢查

來源：《早安健康》7 月號

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