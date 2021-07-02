口中四大類徵兆暗示潛藏疾病！還有這狀況非病徵卻讓身體歪斜痠痛

文／早安健康編輯部

名歌手陳昇、急智哥王張帝的小弟張魁，都先因為發現嘴破久久不癒，經確診為口腔癌。不過至少 33 種以上全身大小疾病，都可以在口腔裡產生一些徵兆。看完本文快點去照一下鏡子看看，自己是否有這些症狀出現！

嘴破、白斑、白點

嘴破或白斑、白點，通常是因為免疫力下降，使得原本可以壓制的病菌開始成長，初期紅疹可能是疱疹性齒齦炎、腸病毒等。如果一開始就以白斑、白點形式出現，則有可能是鵝口瘡，是白色念珠菌感染。這類感染多半兩週就能改善。

不過嘴破與白斑點也有可能是口腔癌的徵兆，如果持續兩週以上都沒有消退，最好儘快就醫。口腔癌是口腔黏膜長期受到刺激使細胞變異，如吸菸、吃檳榔、喝酒、口腔衛生不良、咬合不正、蛀牙反覆造成傷口、太辣、太熱的食物等，也可能有紅斑、疼痛感或麻木感、口腔出血。

舌頭

正常的舌頭呈現濕潤的粉紅色，略有一些舌苔是正常情況，不過若是舌頭在顏色、感覺或舌苔不太一樣，可能代表某些疾病：

舌頭很紅、紫色斑點

顯示血液循環不良，有罹患高血壓、狹心症、腎炎、高血脂症、心肌梗塞、腦中風的風險。

舌苔褐茶色

消化系統可能正在發炎，輕則胃潰瘍、嚴重的話可能是黑色素瘤或胃癌；發紫也可能是胃癌轉移的警訊。

舌苔白如霜、裂紋

舌苔厚膩白得像霜，或是很厚又可以看見很多裂紋（不是舌頭真的裂開），這些都是可能有三高的情形。

伸舌頭無法一直線

很可能控制肌肉的神經出了問題，因此無法將舌頭伸直，也可能有血管堵塞，有心肌梗塞風險。

發麻

沒有吃麻辣但舌頭發麻，可能是血液供給有問題，代表可能會有血管阻塞或腦中風風險。

舌底血管凹凸不平

要觀察舌頭底部，要對著鏡子把舌頭翻起來看背面。要是發現血管異常凹凸，顯示血液本身很可能已經非常濃稠、並且血液循環出了狀況，有腦中風發作的可能。

潰瘍或出現腫塊

舌頭上出現突起物，可能是對食物或藥物過敏，或是病菌感染，但若單側出現不明腫塊並且有疼痛感，可能是癌症的徵兆。

浮腫、舌緣呈鋸齒狀

有胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膽結石、肝功能異常、心肌梗塞、腦中風的風險。

浮腫＋舌頭發白

也容易同時有雙腳發冷、頻尿、喘不上氣等現象，有貧血、胃炎、腎炎、骨質疏鬆症、甲狀腺機能低下、癌症的風險。

口臭

除了直接來自牙周病的異味，口鼻相通，聞到口臭也可能是鼻炎、鼻咽癌、舌癌。若以味道做初步分辨，大致上可分為：

苦鹹味：胃食道逆流，早上最明顯。若有胸口燒灼感可能性更高。

酸臭味：慢性胃炎或胃幽門螺旋桿菌感染。

魚腥味：鼻竇炎。

魚腥味或尿騷味：腎臟疾病。

腐爛水果味：糖尿病。

蛀牙

除了口腔清潔任務不完美，還有一種情形可能造成蛀牙：胃食道逆流。當胃酸逆流到口腔，就可能因酸性腐蝕牙齒，造成蛀牙的機會。更擔憂的是食道反覆受傷會提高食道癌風險，真的不能再拖了。

缺牙

缺牙

缺牙不是症狀，但可能造成未來脊椎側彎。原來牙齒的咬合力是很強的，你雖然不易感覺到，但這樣的大力如果是左右不平衡，身體會不自覺產生代償作用，脊椎長期下來就可能傾斜。例如，右側缺牙代表主要咀嚼作用在左邊，使得口腔往左側傾斜向下，為保持平衡左肩會提高，然後左側骨盆會降低，脊椎就彎了。

脊椎側彎輕者全身痠痛，重者壓迫內臟、關節受損、影響血液循環等，問題不少。脊椎側彎也可能在身體結構上干擾了正常呼吸過程，造成呼吸困難。

原文引自：嘴破、舌麻別輕忽，33 種疾病會在口腔有徵兆，心血管疾病最多

來源：《早安健康》7 月號

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