〈力積電股東會〉將邁向上市之路 黃崇仁：12月可望順利掛牌

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 今 (2) 日召開股東會，順利通過申請股票上市相關議案，董事長黃崇仁表示，力積電將邁向上市之路，會以最快速度送件申請，沒意外的話，今年底前、12 月就能順利掛牌上市。

黃崇仁表示，雖然受疫情影響，要開股東會很困難，但自己堅持一定要今天開，開完通過才能順利向證交所申請股票上市，這非常重要。

黃崇仁說，過去幾年股東們一直期望力晶股票能上市，但以力積電上市是最透明、對股東也是最有利的，今天此議案通過後，將邁向上市之路。

黃崇仁強調，力積電已準備好將以最快速度，在未來 3、4 天內，將數據、報表與查核等資料交給證交所，為了上市，與證交所、證期局一直持續在溝通，但送件後審查時程最快也要 3 個月，沒意外的話，今年底前、12 月就能順利掛牌上市。

黃崇仁也說，歷經這麼久的奮鬥，從下市、欠 1200 億元、還錢，到變成晶圓代工廠、進而獲利，走向上市之路，感謝所有同仁與夥伴，大家真的很努力。

黃崇仁表示，力積電雖然身為代工廠，但與台積電、聯電又有些不一樣，是以產品市場、並非以製程為導向，有了產品才去注意製程；且是唯一同時擁有記憶體與邏輯製程的公司，未來順利掛牌上市後，技術研發也沒有問題，目前研發人員已超過 1000 人。

為爭取股票上市作業進度，力積電今日召開股東會，同步進行網路直播，會中通過董事會獨立董事及董事補選與調整、公司相關辦法修訂等重要議案。

