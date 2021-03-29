力達-KY去年毛利率回升 今年泉州新廠投產助接單動能加溫

高階通用型空壓機製造廠力達 - KY(4552-TW) 受惠自製主機比重拉升，2020 年毛利率回升到 20.65%，隨著泉州台商投資區的新廠房建置即將完工，力達 - KY 將整合上下游生產，擴大接單動能。

力達 - KY 公布 2020 年全年財報，營收 43.85 億元，毛利率 20.65%，年增 0.31 個百分點，稅後純益為 2.58 億元，年減 30.98%，每股純益 2.22 元，董事會今日通過去年盈餘配發，每股擬配 1.11 元現金股利，盈餘配發率 50%。將提報 6 月 25 日召開的股東會。

力達 - KY 2020 年全年毛利率提升至 20.65%，主要原因為產品組合優化，主機自製率提高所致，營業利益率及稅後淨利率分別為 9.1%、5.9%，獲利率較去年下降，主因為受全球新冠肺炎疫情肆虐，各地生產活動大幅減少所造成。

力達 -KY 主要產品營收比重，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 25.7%、57.6% 及 13.8%，螺桿及渦漩比重如期成長，F 系列及兩級壓縮等高效變頻系列佔螺桿整體從 2019 年的 35% 大幅成長至 42.6%。

力達 - KY 去年成功研發低壓變頻螺桿機並正式上市，與兩級壓縮變頻螺桿合力搶攻中大馬力行業應用，獲得市場青睞；搶攻中小馬力市場為主的 E 系列永磁變頻螺桿機，剛剛通過台灣經濟部能源局能效分級最高一級節能認證，持續為自動化工業製造生產提供顯著的節電效益。今年持續推進滿足所有螺桿主機型號自製，配合新廠啟用後，將力拚自製率滿載生產。

力達 - KY 對中國內需及東南亞市場生產需求樂觀看待，位於泉州台商投資區的新廠房建設今年下半年完工，將整合上下游生產，擴大接單動能及提高品牌能見度。