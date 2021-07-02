航運跳水、電子冷清 台股小跌3點收17710點 周線拉出連7紅

美股周四漲跌互見，台股今 (2) 日早盤續勢再戰 17800 點關卡，但多頭後繼無力，航運族群跳水，電子股人氣低迷，指數呈現高檔震盪，終場拉回平盤附近，小跌 3.79 點，收在 17710.15 點，成交值 6070.8 億元。周線拉出連 7 紅，累計本周上漲 207 點。

航運族群今日資金比重一度超過 5 成，解封歸隊的長榮早盤見到 219 元新高價，但隨即翻黑，終場跌 3%，收 206.5 元，陽明、萬海股價同步下挫逾 2%；新興、榮運、中航、中櫃等多檔賣壓都相當沉重，僅台驊投控、台航表現強勢，整體運輸類股指數終場下跌 2.5%，成交值占大盤近 4 成。

鋼鐵族群部分，中鋼早盤站上 40 元，可惜多頭欲振乏力，終場翻黑小跌收 X 元，官田鋼、春雨、聚亨、佳大、燁興等賣壓出籠，跌勢相當重，不過，千興、新光鋼、新鋼、運錩終場仍亮燈漲停。

電子股量能持續低迷，台積電一路在平盤下震盪，最低跌至 587 元，終場跌 0.8%，收 588 元，鴻海、國巨、聯詠同步震盪走跌，不過，聯電、聯發科、日月光投控、瑞昱等均在盤面上表現。台塑四寶中以台塑化上漲 3.7% 最為強勢。

下半年為記憶體出貨旺季，美光 (MU-US) 又釋出樂觀展望，看好 DRAM、NAND Flash 產品供給吃緊情況將延續至明年底，DRAM 族群吸引資金進駐，股價回神，其中，晶豪科無懼列注意股，強勢翻紅並攻上漲停價 174 元，威剛、永崴投控、十銓、華邦電、南亞科等漲勢也不俗。