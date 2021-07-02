宏捷科漲價效益挹注 6月營收創69個月新高、Q2寫次高

砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 今 (2) 日公布 6 月營收，受惠手機 PA、WiFi 需求維持高檔，加上漲價效應，合併營收達 3.96 億元，月增 4.6%、年增 39.41%，再寫 2015 年 10 月以來，近 69 個月新高，第 2 季營收達 11.5 億元，季增 7.9%、年增 36.8%，則為歷史次高紀錄。

宏捷科今年以來受惠 WiFi 客戶需求強勁，加上美系客戶產能不足，擴大訂單，今年 2 月以來營收已連 4 個月保持成長，累計上半年營收達 22.15 億元、年增 33.95%。

除需求強勁，宏捷科第 2 季營收逐月成長，主要來自首季調整代工費用，取消過往約 10% 的代工優惠，但由於新價格不溯及過往訂單，因此漲價效應在本季逐步發酵，展望下半年，宏捷科表示，目前產能利用率維持高檔，訂單已可看到年底。

產能方面，宏捷科擴產計畫持續進行，但受疫情影響裝機外籍人員入境，原定第 2 季月產能達 15000 片計畫，將遞延至本月中開出，但下半年擴產計畫仍依既定計畫進行，也因改向日本採購設備，並由駐台工程師裝機，預期第 3 季底月產能達 17000 片、年底前達 20000 片目標不變。