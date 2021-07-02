〈航運指數〉三大長程線運價連袂創高 美東線衝破9000美元

上海航交所今 (2) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 119.74 點至 3905.14 點，周漲幅多達 3.16%，增幅高於前一周的 0.99%，運價持續攀升中，其中，美東線、美西線和歐洲線運價均創新高，且漲幅全面擴大，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價已突破 9000 美元。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU 續漲 310 美元至 9254 美元，周漲 3.47%，較前一周漲幅 0.34% 擴大，續寫新高，美西線也大漲 228 美元至 4944 美元，同創高。

而歐洲線繼上周回升 2% 後，再度反彈多達 307 美元至每 TEU(標準 20 呎櫃)6786 美元，周漲 4.74%。

另一方面，上海航交所也公布中國出口集裝箱運價指數 (CCFI) 為 2653.32 點，周漲 2.4%，續創新高。

貨攬業者樂觀看待，全球塞港問題嚴重，再加上海運傳統旺季報到，運價持續攀高可期。

據美國零售商協會 (NRF) 預估，自 5 月至 9 月全美單月港口貨櫃進口量均將維持 200 萬 TEU 以上高檔水平，其中，6 月可達 213 萬 TEU，7 月增至 219 萬 TEU，8 月再衝上 226 萬 TEU，而 9 月維持在 214 萬 TEU 高檔水準。

法人指出，隨著歐美市場積極回補庫存，加上美國零售庫存仍在歷史低檔區，第三季運價仍是易漲難跌。