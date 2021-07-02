航運、鋼鐵需求漲價題材不止 法人：台股震盪盤堅再創高

美國經濟數據續報佳音，美股再創新高，帶動台股本周持續走強，本週最高衝到 17863 點改寫歷史高點，但面對航運、鋼鐵轉弱，法人表示，需求與漲價題材不止，行情就可延續，預期台股可望震盪盤堅再創高。

大盤在電子、傳產、金融良性輪動下，帶動指數震盪盤堅，7/1 盤中指數再創歷史新高 17863 點，雖然今天受鋼鐵、航運轉弱拖累下，加上電子拉抬力道有限，指數翻黑終場小跌 3.79 點，收在 17710.15 點，但周線連 7 紅，持續在歷史高檔區。

日盛投信表示，目前國內疫情日漸趨緩，且預期台股 6 月營收、法說會亦偏向正面，都有利台股繼續震盪盤堅挑戰再創高，建議可透過台股基金，參與台股後市上漲機會。

第一金投信也指出，在航運、鋼鐵等傳產類股強漲帶動之下，本周台股大漲 1.76%，再度創下歷史新高。展望未來，第三季是電子產業的傳統旺季，電子類股有望重回多頭態勢，有望與傳產形成雙劍齊發的強勁攻勢，台股後市表現令人期待。

日盛台灣永續成長股息基金經理人陳思銘表示，美國 ISM 製造業指數出現連續 13 個月在榮枯線之上，顯示因疫情而降溫的製造業活動已回穩，Fed 主席鮑威爾和大多數分析師認為，通膨上升是暫時的，持續釋出偏鴿派言論，緩和市場對提前緊縮的疑慮，可望支撐美股表現。

而台股包括：電子、塑化、鋼鐵以及航運等傳產股持續受惠於各國經濟復甦、需求提高，預期可維持強勢，在內需相關類股方面，預期在本土疫情緩和、經濟逐漸解封下開啟補漲行情，綜合研判，台股經濟基本面續維穩，加上美股多頭延續，有助台股持續創高。

陳思銘指出，產業方面，焦點轉移到產業趨勢向上，兼具政策加持與題材面的電動車、蘋概、伺服器供應鏈等族群，5G 刺激傳輸規格升級帶來新商機。

傳產方面，陳思銘表示，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新貨櫃輪運價資料顯示，遠東到歐洲、美東、地中海運價再創新高，在運價走揚帶動，再加上海運業者從 6 月起加收旺季附加費，7 月起調漲運價加收綜合費率上漲附加費，運輸隨產業維持向上循環，仍可留意航運股表現。