國鼎新冠新藥恩慈療法獲准 無償供應百人份給台大

國鼎 (4132-TW) 今 (2) 日表示，開發中的新冠新藥 Antroquinonol，透過台大醫院以恩慈療法申請治療新冠確診者，獲得衛福部食藥署核准，將無償供應 100 人份用藥。

董事長劉勝勇指出，開發中新冠新藥 Antroquinonol 的多國多中心二期臨床，已完成第一、二階段外部獨立數據監察委員會 (DMC) 審查，目前正進行最後階段收案。

劉勝勇說，由於台灣疫情嚴峻，因此提供該新藥用於恩慈療法，期望國內的確診者的症狀可減輕、不致轉變為重症，後續將配合台大醫院所需，陸續供應新藥。

至於新藥臨床進度方面，總經理蘇經天提到，已在美國、祕魯及阿根廷進行二期臨床試驗，主要針對輕度至中度新冠住院患者的安全性及功效性評估，總收案人數為 174 人，其中第一階段收治 20 人，第二階段已累計收案 80 人，且將增加收治需要氧氣的重症住院病患。

另外，生華科 (6492-TW) 開發的新藥 Silmitasertib，繼台大醫院、宜蘭陽明交大附醫及台北榮民總醫院，以恩慈療法治療新冠肺炎重症患者後，近期再加入衛福部桃園醫院 (部桃)。

生華科表示，Silmitasertib 作用機制是直接針對宿主細胞，且可降低肺部發炎和減緩免疫風暴，目前已經治療超過 200 位癌症病人，安全性無虞，其口服劑型也能減輕醫療資源負擔。