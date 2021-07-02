〈群益投資展望〉下半年電子傳產呈主流拉鋸戰 著墨兩大電子題材

群益金融集團今 (2) 日舉辦 2021 年下半年投資展望線上說明會，群益投顧董事長蔡明彥表示，傳產和電子要同時作為雙領頭羊不容易，電子股要重回主流必須等到傳產股大幅度拉回時刻，而下半年電子主要看好 5G 題材、蘋果新品啟動 Mini LED 元年。

蔡明彥指出，下半年 5G 發展仍是推動高科技產業的火車頭，相關供應鏈除了基礎建設相關的光通訊、高頻射頻元件、散熱產品外，其他零組件包括 5G 手機晶片、TOF 感測器、高階被動元件、高階手機鏡頭和摺疊手機軸承等，均將有不錯的旺季成長。

另一方面，疫情期間習慣的遠端網路控制、異地工作和備援，將加速各項寬頻網通與雲端應用終端產品的成長。

由於蘋果採用 Mini LED 的新產品推出，使其他品牌廠商紛紛跟進推出採用以 Mini LED 為背光的終端產品，開啟 Mini LED 元年的成長。

傳產方面，上半年貨櫃、鋼鐵等表現特別突出，進入下半年後，群益投顧認為，可著墨六大方向，包過 (1) 生技醫材，著重擴大篩檢，台廠試劑產能無虞；(2) 貨櫃，航海王持續乘風破浪，獲利維持高檔不墜；(3) 航空，最壞情況已過，靜待旅客回流；(4) 鋼鐵，碳中和為中國未來最重要的長期環保政策；(5) 運動休閒，戶外運動仍是王道，自行車、高爾夫產業持續暢旺；(6) 金融，下半年獲利穩定，具穩定現金殖利率。

不過，蔡明彥也直言，上半年目前航運股正乖離相當大，就一般法人來看「都會買得怕怕的」。