〈美股熱門股〉IBM高層人事洗牌跌逾4% Astra搭太空熱漲20%

IBM 高層人事洗牌，股價下跌 4.64%

IBM(IBM-US) 在公司宣布周五（2 日）宣布管理層洗牌後，股價聞訊下跌 4.64% 至每股 140.02 美元，為道瓊工業指數中表現最差的股票。

IBM 總裁 Jim Whitehurst 將辭去現職，由現任執行長 Arvind Krishna 接替上任，不過該公司並未提供現任總裁離職的具體原因。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 在當日的一份報告中寫道，Whitehurst 是一位備受尊敬的主管，對公司有幫助，因此離職消息造成股價下跌並不意外。

Daryanani 補充說，該消息讓投資人猝不及防，大家原以為 IBM 在分拆出新的基礎架構管理業務公司 Kyndryl 後，Whitehurst 會在公司留任。他也說，儘管 Whitehurst 離職對 IBM 是一個負面因素，但仍認為 IBM 有資深的高層能幫助公司順利換血。

Astra 搭太空熱，勁揚 19.92%

火箭發射服務商 Astra(ASTR-US) 日前透過特殊目的收購公司（SPAC）借殼上市，在維珍銀河 (SPCE-US)、藍色起源 (Blue Origin)、SpaceX 三方太空大戰打得正火熱時，該公司周五（2 日）股價一飛沖天大漲 19.92% 至每股 15.47 美元。

Astra 在其網站上表示，將於 2021 年夏天開始運載服務，在有效載荷範圍內將客戶的衛星送入近地球軌道，未來會依客戶合約進行逾 50 次的發射服務。該公司也表示，從今年開始每月執行一次的發射服務，到 2025 年時要擴大至每天執行一次。

Iterum 抗生素新藥審核卡關，重摔 37.99%

製藥公司 Iterum Therapeutics(ITRM-US) 向美國食品藥品監督管理局（FDA）申請上市的新藥卡關，周五股價慘摔 37.99% 至每股 1.42 美元。

Iterum Therapeutics 申請上市的治療尿道感染的候選藥物 Sulopenem 在 FDA 審查時卡關，該公司表示目前僅獲通知藥物有缺陷，但當局並未進一步提供細節與相關消息。

Iterum 執行長 Corey Fishman 表示，儘管對審查卡關消息感到失望，但仍相信公司新藥能幫助應對日益嚴峻的抗藥性問題，並表示目前將密切與 FDA 合作，盡快解決問題，以便繼續後續流程。