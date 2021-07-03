標普500連七日上漲續創新高 但市場防禦意識正在增加

彭博報導，隨著通膨隱憂有所緩解，經濟指標正在走強，美國聯準會 (Fed) 仍保持寬鬆，標普 500 指數本周連七日收漲並續創新高，市場看似一片歌舞昇平，但實際上市場防禦意識正在增加，且紛紛減少對股市的曝險。

標普 500 指數近六周已上漲五周，並達到歷史高點，那斯達克 100 指數更是連續七周上漲，創 2019 年 11 月以來最長上漲紀錄。對經濟敏感的羅素 2000 指數則表現落後。

標普 500、那斯達克 100 與羅素 2000 指數各月變化 (圖: Bloomberg)

近期科技股拿回市場主導權，航空、遊輪股遭到拋售，居家辦公相關的科技類股重新獲得買盤；此外，由於企業缺工加劇工資上漲的隱憂，定價能力強的類股，即能消化更高成本的企業也成為市場主流。

居家辦公類股與經濟重啟類股，以及企業定價力高與低的類股報酬比較 (圖: Bloomberg)

高盛統計，與居家辦公類股相比，經濟重啟受惠股 6 月正遭遇自去年 7 月以來最糟糕的一個月。

Delta 變種病毒從歐洲蔓延至亞洲，也成為這波輪動可能因素之一。TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「人們對任何可能會出現的新一波疫情與封鎖感到非常緊張，病毒仍然存在，且仍有機會再次升溫。」

由小型股轉往科技股的操作，正意味著市場預期風險加劇而迅速調整部位，追蹤美股的 ETF 在截至周四的一周內流出近 60 億美元，而 iShares 20 年期以上國債 ETF (TLT-US) 則創下第二高單月資金流入。

另外，參與近期大盤上漲的股票較少，這可能阻止大量資金流入，並推動公債需求。摩根士丹利市場研究策略主管 Daniel Skelly 表示，市場已意識到並非所有好消息都如此樂觀，且接受報酬開始趨於平穩的事實。

對沖基金也開始在 6 月底減少多頭部位，並回補空頭部位，這些機構的避險活動已達到今年 1 月底以來最高水平，不過，由於淨槓桿比率仍較去年水準高 90% ，沒有強烈看跌跡象。

儘管仍有許多不確定性，聯準會釋出鷹派訊號，但距離升息仍有一段路要走，基本面展望仍佳，市場預計企業獲利至少會持續到 2023 年。

嘉信首席投資策略師 Liz Ann Sonders 認為，整體市場前景仍不明朗，未來幾個月當經濟數據和通膨擺脫低基期效應時，屆時是否為新的經濟周期，便會獲得解答。

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