〈台股風向球〉資金板塊移轉跡象浮現 等待電子接棒

台股過去一周驚驚漲 207 點，周線連 7 紅，最高衝上 17863 點再寫新高，不過，資金高度集中在航運、鋼鐵，法人指出，隨著美股科技股轉強、貨櫃三雄已見到外資和投信出貨獲利了結、上周五也有不少電子股低檔強彈，在電子拉貨旺季報到之際，本周資金板塊移轉可能更明確，漲多的傳產股震盪將加劇。

法人說明，上周航運指數周漲近 20%，鋼鐵指數也大漲 13%，反觀電子指數僅處在平盤，周線連 3 黑，不過，周五美股科技股勁揚，台股 ADR 也集體收紅，可望助威本周電子走勢，電子股可望落後補漲。

籌碼面來看，外資上周在集中市場賣超 264.93 億元，投信賣超 51.08 億元，季底結帳態勢明朗。

其中，外資一周賣超最多為長榮 6.8 萬張，賣超金額 143 億元，同時賣超萬海 2.3 萬張，金額達 74.44 億元，並賣超陽明近 7000 張共 14.26 億元，合計 5 個交易日外資賣超貨櫃三雄逾 230 億元；而投信賣超金額較大也集中在長榮，金額近 20 億元。

法人認為，接下來一周需觀察大型法人對航運股的著墨力道，若有退潮跡象，電子股將有望接棒，啟動旺季補漲行情，然而，海運業也進入傳統旺季，主力和散戶追捧力道不容小覷，預料航運股你丟我撿的力道將強烈拉鋸。

另一方面，未來一周將陸續有上市櫃廠商進行除息，法人提醒，一般可望出現填息行情，但也須小心大股東節稅棄息賣壓。

元大投顧表示，大盤維持多方架構不變，惟台股 6 月上漲 4.03%，期間內融資餘額增幅達 19.5%，加上櫃買市場當沖比率逐日攀升，籌碼浮額高，個股盤中高低點振幅擴大，短線須留意強勢股的追價風險。

永豐投顧進一步指出，從技術面來看，大盤目前 KD 已落在超買區，且指數乖離季線 3% 以上，風險頗高，隨著跨越半年度機構投資人調整策略，獲利回吐可能大，類股消長應小心應付，休息盤整屬合理狀況，在月線不破之前趨勢不變，型態繼續發展。

永豐投顧認為，大盤在傳產股賣力演出帶動衝上 17800 點後，下半年趨勢進入十字路口，中短期趨勢不明，等待新主流出現。