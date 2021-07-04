塑化景氣後市多空交雜 台塑四寶本周說分明

台塑四寶將於周五 (9 日) 公布第二季財報，雖然在 6 月初時，對第三季營運轉趨保守看待，恐旺季不旺，不過，近一個月來市場多空看法交雜，美系外資最新報告看好塑化產品利差擴大，更全面上調四寶目標價；市場將關注台塑四寶此次所釋出的第三季展望，是否較前次樂觀或更趨保守。

受惠第二季石化價格站穩高檔，產品利差擴增，台塑 (1301-TW) 及南亞 (1303-TW) 營收及本業獲利，均將較第一季大增，甚至可望同步創新高，台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 營運也將同步成長，法人估四寶上半年稅後純益可望上看 1300 億元。

不過，由於亞洲新一波疫情加劇，需求降溫，加上運費飆漲，下游加工廠無法轉嫁高價成本，且第二季歲修產能回歸，中國新增產能也陸續開出，市場觀望氛圍轉濃，台塑、南亞 6 月初時預估，第三季營收將較第二季衰退或持平，台化也因多重變數而保守看待，四寶第三季營運恐旺季不旺。

但美系外資最新報告看好，隨著全球經濟展望能見度轉佳，V 型復甦強勁，加上油價上漲，帶動塑化產品利差擴大，有利台塑四寶，全面上調四寶目標價，更升評台塑化至優於大盤。

另一方面，在庫存去化及成本支撐下，乙烯、丙烯等上游原料價格止跌，從遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情來看，PVC、PE 及 PP 等石化產品報價也築底回穩。

其中，法人看好，PVC 近期雖因印度、孟加拉、中國等地進入需求淡季，報價下滑，但市場整體供給仍偏緊，下半年隨著旺季需求增溫，價格可望持續回升。