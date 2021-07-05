〈觀察〉陸系高階機種導入熱板 台散熱廠出貨現曙光

過去兩年，散熱廠原本看好 5G 帶動熱板需求提升，但受疫情影響，手機需求急速下降，不過隨著華為手機業務被美方封殺，其他陸系品牌為搶吃華為退出後的市占，今年多款高階機種都積極導入熱板，台散熱廠熱板出貨將重拾成長動能。

散熱廠原本看好，5G 手機大量問世後，解熱需求大幅提升，其中，散熱效果佳、價格更好的熱板，成為高、中階手機配備，台散熱廠過去兩年更積極擴充產能。

不過，5G 商轉後，新冠疫情黑天鵝重創整體手機市場，民眾消費行為改變，加上製造廠封閉關廠，影響全球手機需求減少，在市場需求疲軟下，許多機種仍沿用價格較低的石墨片或是小量熱管，作為散熱模組。

所幸全球智慧型手機產業可望隨著生活型態回穩而回溫，市調機構 TrendForce 指出，去年手機市場受到疫情衝擊，生產總量僅 12 億支，年減 11%，為歷年來最大衰退幅度；今年在生活型態回溫、週期性換機以及新興市場需求，預估全球生產總量將成長至 13.6 億支，年增 9%。

其中，昔日中國手機龍頭華為則因受到美國制裁，無法取得高階手機晶片，今年全球市占率僅剩 4%，排名更跌落至第 6，其他中國手機品牌小米、OPPO 與 Vivo 等，為爭奪華為釋出部分高階手機市占缺口，今年積極將高階手機導入熱板。

雙鴻 (3324-TW) 表示，今年中國手機客戶對熱板需求較去年大幅增加，雖然出貨量無法與韓系客戶比較，但中國手機客戶多為客製化產品，訂單以少量多樣為主。法人估，除了手機需求回升，雙鴻另一主要動能來自伺服器新平台 Whitley 拉貨力道轉強，第 3 季營運將優於上季與去年同期，全年營收維持年增 15-20% 目標。

尼得科超眾 (6230-TW) 指出，去年受到疫情影響，手機營收比重從 9% 降至 5%，不過隨著今年手機客戶拉貨動能，確實已明顯轉強，營收比重也已攀升至 7%，預期下半年客戶拉貨力道會更強勁。