合一發表新藥 目標2030年全球上市

合一 (4743-TW) 今 (4) 日舉行速必一新藥上市發表會，創辦人路孔明表示，速必一為全球首個治療糖尿病足傷口潰瘍的新藥，也是首個登陸美國 FDA 的三期試驗，該新藥未來除了擬擴大應用至其他潰瘍傷口外，目標 2030 年將在全球上市。

合一今日與台灣整形外科醫學會、台灣傷口照護學會、台灣燒傷暨傷口照護學會、中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會等，共同舉辦糖尿病足傷口潰瘍學術研討會暨「速必一」新藥上市發表會。

路孔明指出，糖尿病足潰瘍與一般傷口潰瘍不同，糖尿病足潰瘍是因體內高血糖導致免疫系統異常、影響傷口癒合，並形成慢行癒合潰瘍，許多病患傷口惡化後必須截肢，甚至面臨死亡。

隨著全球糖尿病人口逐年增加，糖尿病足潰瘍成為其最嚴重的病發證之一，據統計，全球每年糖尿病足潰瘍截肢的人數，高達 580 萬人，其中更有 13% 因而死亡。

路孔明強調，1997 年至今，全球開發糖尿病足部傷口潰瘍新藥，沒有任何一款通過美國 FDA 許可，所有新藥登陸於美國 FDA 三期臨床試驗，全數失敗，醫生與病患急迫需要安全、有效的藥品。

路孔明說，合一 2008 年開始研發新藥，經歷 13 年的時間，儘管研發過程充滿困難，但始終沒有放棄，一路完成臨床試驗，直到今年取得台灣藥證，醫院已經可以開立處方箋，目標 2030 年達到全球上市。