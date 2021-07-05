〈聯發科股東會〉蔡明介：中國手機市場有雜音 歐美可望復甦

聯發科 (2454-TW) 今 (5) 日召開股東會，針對近期中國手機市場雜音不斷，董事長蔡明介坦言，儘管中國手機市場有些許雜音，不過，聯發科客戶產品銷往全世界，隨著歐美地區疫情趨緩，包括 5G 手機、消費性產品等需求可望 PICK UP(好轉)，看好聯發科今、明年展望。

業界近期傳出，由於缺料影響淡化、搶華為市占告一段落，以及下半年即將迎來蘋果 (AAPL-US) 主戰場，各家安卓手機 OEM 廠將以消化現有的高價庫存為主，下半年手機供應鏈拉貨旺季恐旺季不旺。

蔡明介證實，中國手機市場的確有些許雜音，不過，聯發科客戶產品銷往全世界，儘管在某個地區銷售較疲軟，但每個地區產品循環不一樣，包括手機、PMIC(電源管理晶片) 等，認為單一市場影響還好。

蔡明介認為，5G 手機循環才剛開始，儘管中國廠商在全球採用速度最快，不過隨著歐美地區疫情趨緩，5G 手機、消費性產品也會 PICK UP，東南亞、印度甚至非洲就算為非 5G 地區，4G 也正在擴大市占率，有助聯發科營運。

此外，聯發科也布局平板、電腦、電視等各式各樣晶片，對於今、明年看法仍相當正面。