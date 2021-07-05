三級警戒衝擊餐飲業 外送、宅配比重攀至近7成

國內餐飲業受防疫三級警戒無法內用，重創營運，經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊指出，隨著業者開放外帶餐盒、冷凍餐食宅配、合作外送平台，已有近 7 成業者提供相關服務，可望減緩疫情衝擊，預期在疫苗加速接種、管制措施逐步降低下，餐飲業營業額可望止跌回升。

統計處表示，在疫情升溫、防疫居家消費需求，餐飲業者自去年起擴大提供外送、宅配服務，整體占比達 64.8%，較去年大增 7.8 個百分點，其中，餐館業、飲料店業攀升至 68.5%、69.2%，外燴及團膳承包業也由 20.4% 提高至 37.3%，凸顯業者積極透過外送、宅配服務，減緩疫情衝擊。

展望未來，統計處指出，從去年經驗分析，由於台灣去年疫情相較國外穩定，加上國旅熱潮、政府振興券加持，餐飲業歷經去年 4 月谷底後，在去年 7 月重回正成長，預期今年下半年在疫情有效控制、管制措施逐步降低下，餐飲業營業額將止跌回升。

但受三級警戒禁止內用措施衝擊，餐飲業營業額急凍，統計餐飲業 5 月營業額降至 502 億元，月減 23.7%、年減 19.1%，更較去年 3 月邊境管制下的 521 億元疲軟，顯示今年管制措施影響較去年嚴峻。