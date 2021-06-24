無薪假破萬人創近7個月新高 住宿餐飲業淪重災區

勞動部今 (24) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，本土疫情衝擊內需逐漸顯現，實施人數破萬、達 10229 人，實施家數 987 家，單周增加 3846 人、362 家，創去年 11 月底以來新高，其中，住宿及餐飲業淪為重災區，無薪假暴增 2 倍，逼近 3000 人，批發及零售業、運輸及倉儲業也都突破千人。

根據勞動部統計，從各行業別來看，住宿及餐飲業因國內疫情維持三級警戒，全面禁止內用，營運直接受到衝擊，本期無薪假人數遽增 2 倍，來到 2864 人，為各行業之冠；批發及零售業為 1559 人、246 家，單周增加 615 人、82 家，為各行業次高。

運輸及倉儲業方面，本期無薪假人數攀升至 1169 人，單周增加 252 人；以旅行社為主的支援服務業，也較上周增加 209 人，來到 1028 人。

國內本土確診人數每日仍有逾百例，疫情未見明顯趨緩，為避免太快解封造成疫情復燃，指揮中心決議延長三期警戒至 7 月 12 日，接下來幾周，恐還有小型、微型服務業營運撐不住，無薪假或解僱案件將越來越多。

此外，國內醫美、牙醫、健檢等醫療保健及社會工作服務業，同樣受到三級警戒衝擊，無薪假也較上周翻倍，達 519 人；其他服務業從 111 人上升至 327 人。至於製造業則小幅增加，接單狀況較不受本土疫情影響，僅民生工業增加 55 人較多，達 1210 人。