〈聯發科股東會〉衝刺研發能量 蔡明介：今年預算將達30億美元創新高

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (5) 日召開股東會，董事長蔡明介指出，聯發科今年預計投入 30 億美元的研發預算，折合新台幣約 837 億元，創歷史新高，並對今年營收年增 4 成以上、改寫新猷目標相當有信心。

蔡明介表示，今年將致力發展 AI、後 5G、WiFi 7 與 ARM 架構資料運算等多項領域，為下一階段的成長累積優勢，依聯發科每年研發費用占全球營收的 20% 推算，今年營收至少 150 億美元起跳。

蔡明介認為，現今疫情與全球情勢瞬息萬變，對任何企業是考驗也是機會，聯發科長年投資關鍵技術，並擁有堅強執行力，證明公司是具有韌性的強健體質，相信今年將是營收與獲利強勁成長的一年，聯發科將在各領域都優於市場表現。

蔡明介看好，儘管 2021 年半導體產業面臨供貨挑戰與各種情勢，但基於健康的終端市場需求，以及主要客戶新產品積極導入，聯發科今年成長動能相當強勁，對於全年營收成長超過 40%，以及毛利率 44-46% 的目標相當有信心。

針對京元電 (2449-TW) 染疫事件，蔡明介表示，相關影響第三季將逐步恢復，對於台灣三級警戒至今已逾一個半月，期待台灣一起平安走過疫情，大家相互扶持，互助前行，早日恢復健康的生活與正常的活動。

聯發科指出，產品組合多元且競爭力強，基本面穩固，將帶來結構性全面成長，無論新技術研發、產品上市時間、拓展多元產品線與客戶組合等，都會在現有基礎投入更多資源與承諾。

聯發科此次股東會也通過去年盈餘分配，決議通過每股配發 21 元的經常性現金股利，加上每股 16 元的特別現金股利，每股合計配發 37 元。