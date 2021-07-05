〈台股盤後〉資金回流電子族群大漲209點 盤中、收盤雙創歷史新高

台股今 (5) 日在資金重回電子股，由台積電、鴻海等權值股漲勢領軍，加上鋼鐵、塑化族群助攻下，大盤開高走高，盤中最高來到 17945.52 點，終場大漲 209 點或 1.18%，收在 17919.33 點，成交量達 6056.9 億元，盤中、收盤價雙雙改寫歷史新高。

迎接下半年旺季，電子族群重獲資金青睞，權王台積電早盤雖以平盤開出，但隨著買盤湧進，終場收在 591 元，力守紅盤，鴻海則開高走高，終場大漲近半根停板，其他包含聯電、台達電、聯詠、國巨等表現也不俗，國泰金、富邦金等金融族群也相對有撐。

盤面上資金重回電子族群，從整體資金比重觀察，電子族群占比達 41%，航運、鋼鐵則降為 34%、11%，但整體傳產族群合計仍吸引大盤近 5 成資金進駐。

航運股今日則呈現漲跌互見，長榮、陽明在買盤進駐下，午盤強勢翻紅，終場上漲 5%、3%，萬海因 5 月獲利意外下滑，加上塞港因素，導致獲利了解賣壓湧現，早盤開高走低，終場大跌 7%，險守 300 元整數大關，其餘航運股如新興、慧洋 - KY、四維航、裕民、台航等也呈現疲軟走勢。

鋼鐵族群則續強，東和鋼鐵、千興、春雨、官田鋼、高興昌、盛餘等六檔個股強鎖漲停價位，新鋼、春源、豐興、威致、中鋼、聚亨、美亞、中鴻等漲幅均有 2%。

另一方面，受惠近期國際原油價格持續走揚，有利塑化族群營運看旺，相關族群同樣或資金青睞，台塑化大漲逾半根停板，包含台聚、台塑、南亞、國喬、亞聚等塑膠原物料族群均大漲 2%。

法人指出，隨著各國在疫苗施打，經濟擺脫疫情復甦下，加上進入下半年電子科技旺季，資金可望回流電子族群，台股將續勢挑戰萬八關卡，傳產族群短線則將呈現輪動續強格局，投資人仍須留意高檔震盪、漲多拉回賣壓。