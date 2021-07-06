〈台股盤前〉電子、傳產多頭並進 靠攏「萬八」大關續攻高

隨著 7 月除權息旺季到來，台股迎來融券強制回補行情，昨日在電子股回神下，大漲超過 200 點。收在 17919 點，創下歷史新高，今 (6) 日在類股健康輪動下，以及資金行情延續，有助指數維持高檔，持續靠攏「萬八」大關。

手機晶片龍頭聯發科今日除息，預計發行市值將減少 588 億元，占台股發行量加權股價指數約 19.33 點，加上其他三檔宏泰 (1612-TW)、碩天 (3617-TW)、全宇生技 - KY(4148-TW) 等除息，大盤今日開盤估約蒸發 19.62 點。

市場消息方面，聯發科董事長蔡明介指出，儘管近來中國手機市場有些許雜音，不過，聯發科客戶產品銷往全世界，隨著歐美地區疫情趨緩，包括 5G 手機、消費性產品等需求可望 PICK UP(好轉)，看好聯發科今、明年展望。

長榮則隨著兩年前大量造船效應顯現，預計 7 月至年底將獲交 4 艘 2.4 萬 TEU 貨櫃大船，另有 19 艘中型船舶，總運力可望增加 16.59 萬 TEU，若再加上即將返航的長賜輪，長榮後續可望迎來跳躍式成長。

鴻海 6 月營收 4016.17 億元，月減 11.7%、年增 11.4%；第二季營收 1.36 兆元，季增 0.7%、年增 20.3%；上半年營收 2.7 兆元，年增 31.2%，均為同期最佳。

聯電 6 月營收 173.37 億元，月增 0.9%，年增 18.89%，營收連 2 個月衝破 170 億元大關，再創新高，第二季營收 509.05 億元，季增 8.1%，年增 14.67%，也優於財測預期；上半年累計營收 980.05 億元，年增 13.1%，同寫新猷。

法人表示，台股近日屢創新高，在美國聯準會未明確開始縮減購債規模前，有助資金行情延續，加上台股各類股基本面穩固，可望健康輪動，推升指數持續創高。