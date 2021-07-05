台股續創高放眼萬八 外資終止連賣 三大法人買超166.2億元

台股今 (5) 日開高走高，雖然航海王觸礁翻黑，但電子重奪市場主流，鋼鐵、塑膠領軍傳產走揚，一度帶動大盤攻上 17940 點，終場大漲 209 點，收在 17919 點，盤中、收盤均創下歷史新高，劍指萬八大關，成交值達 6056.89 億元。三大法人合計買超 166.2 億元，外資反手買超 115 億元。

觀察籌碼面，外資今天回頭買超 115 億元，終止連 2 賣；投信賣超 13.36 億元，為連 4 賣；自營商與外資同調，買超 64.45 億元。三大法人合計買超 166.2 億元。

電子股人氣回溫，台積電股價一度強彈逾 1%，達 597 元，但終場漲幅收斂，收 591 元；聯電大漲逾 3%，收在 54.4 元；鴻海強勢突破盤整格局，勁揚近 5%，收 117 元，收復所有均線；台達電、日月光投控、廣達等也在盤上表現。此外，台塑化帶量強漲半根漲停板，股價創 2 年新高，台塑、南亞也都有 2% 以上的漲幅。

隨著下半年鋼價持續看旺，大量買盤湧進鋼鐵股，中鋼領銜上漲 2.4%，收 39.9 元，東和鋼鐵、春雨、盛餘、千興、官田鋼等均亮燈漲停，鋼鐵類股指數上漲 2.5%，占整體成交值比重約 11%。

航運股則開高走低，隨著獲利了結賣壓湧現，貨櫃航商萬海跌勢最重，終場重摔逾 7%；新興、裕民、台航、中航、慧洋 - KY、四維航等賣壓罩頂，均重挫逾半根停板；不過，長榮、陽明仍有 5%、3% 的漲幅。運輸類股指數終場收黑，在多空交戰下，成交值高達 2063 億元，占大盤比重達 33%。