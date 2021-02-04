毅嘉車用軟板接單旺 估本季營收年增逾3成

毅嘉 (2402-TW) 轉型搶攻車載應用領域有成，主要供應車載軟板機構件，儘管近期車用晶片大缺貨，但全球汽車電子產業仍強勁復甦，帶動接單量暢旺，看好本季營收有望年增超過 3 成。

毅嘉車載應用主要是提供車用相關面板，以中小尺寸面板為主，應用於儀表板、中控台等，占整體營收比重達 50-60%，目前全球前五大車載面板製造商均為旗下客戶。

毅嘉坦言，雖然整體車用需求強勁，由於該產業訂單能見度短、不到兩個月，加上近期客戶晶片、玻璃出現缺貨潮，導致部分訂單遞延，不過隨著未來電動車會導入更多螢幕面板，有望成為營運成長利基。

毅嘉表示，去年下半年開始，訂單逐步回籠，近期客戶拉貨動能更強勁，看好本季營收有望較去年同期成長。法人估，毅嘉本季營收有望年增逾 3 成、上看 15 億元，且全年拚逐季成長。

毅嘉主要產能分布在中國、台灣及馬來西亞，中國蘇州廠以生產軟板為主，共有 35 條產線，因應客戶需求，今年將新增車載硬板產線，總產能將提升 20-30%；馬來西亞廠則因應美中貿易戰，目前以 5G 相關 OFC 光通訊產品為主。

鴻海 (2317-TW) 集團全力衝刺電動車事業，大力推動 MIH 電動車平台，毅嘉也加入該平台，毅嘉表示，將陸續把車載軟板機構件進行送樣。

毅嘉 1 月營收 5.69 億元，月增 2.42%、年增 44.9%；去年第 4 季稅前盈餘 6321 萬元，季減 49%、年減 9.5%，每股稅前盈餘 0.207 元；去年全年稅前盈餘 1.9 億元，年減 32.4%，每股稅前盈餘 0.617 元。