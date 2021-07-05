網通晶片需求強 瑞昱6月、第二季、上半年營收全創高

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日公布 6 月營收 94.5 億元，月增 10.18%，年增 55.46%，第二季營收 258.39 億元，季增 10.7%，年增 49.03%，累計上半年 491.8 億元，年增 47.84%；受惠網通產品需求續強，瑞昱 6 月、第二季、上半年營收全創新高。

外資預期，瑞昱今年由於半導體供應鏈緊張，第二季營收季增幅約 5-8%，不過，受惠取得產能增加、漲價效益，實際數字遠超過市場原預期，達 10% 以上。

瑞昱今年以來受惠遠距商機熱度不減，網通晶片、電腦周邊晶片訂單熱絡，預期乙太網路、交換器、WiFi、藍芽等需求將一路延續至下半年，今年將無明顯淡旺季變化，整體營運審慎正向。

此外，由於半導體供應鏈吃緊，瑞昱也將取得產能利用極大化，並調降低毛利產品比重，且為因應成本上漲，自 5 月起開始調升產品售價，推升整體產品銷售單價成長，產品組合也優化。

外資看好，瑞昱今年營收將達 967 億元，年增 24%，明年就可突破千億元大關，達 1060 億元，年增 10%，每股純益分別為 21 元、24 元。