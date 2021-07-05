〈紓困4.0啟動〉自營作業者生活補貼資格放寬 申請截止日延至8/9

勞動部辦理自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼措施，原訂今 (5) 日為上網登錄最後一天，但因應紓困 4.0 精進措施，擴大納入去年個人各類所得總額未達 40.8 萬元及持中華民國發給永久居留證者，約有 7.6 萬人，截止日期延後至 8 月 9 日。

勞動部 6 月陸續辦理多項紓困措施，後續進行滾動式檢討，為了讓生活補貼政策協助更多受疫情影響的勞工，行政院同意放寬「109 年個人各類所得總額未達 40 萬 8000 元」及「持中華民國發給永久居留證」之自營作業者及無一定雇主的勞工，列入生活補貼對象。

勞動部指出，只要同時符合今年 4 月 30 日已在職業工會投保勞保，且未請領其他機關性質相同補助或津貼，也可請領生活補貼 1 萬元或 3 萬元，預計追加發放 7.6 萬人。

此外，為因應新增生活補貼對象的作業及申請，讓勞工有更充裕的時間可以申請補貼，此項措施的申請截止時間，將延長至 8 月 9 日。

勞動部說明，目前擴大適用法制作業正積極辦理中，規劃於 7 月 9 日 (本周五) 開放擴大適用對象上網登錄銀行帳號，原 7 月 5 日截止登錄者，將併同擴大適用對象，最後登錄期限延後至 8 月 9 日。