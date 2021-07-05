物聯網動能強 愛普6月、Q2、上半年營收同寫新猷

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收 5.99 億元，受惠物聯網相關產品動能持續強勁，營收月增 16.43%，年增 88.35%；第二季營收 16.33 億元，季增 32.98%，年增 48.6%；上半年累計營收 28.61 億元，年增 67.27%，6 月、第二季與上半年營收均創新高。

愛普表示，第一季主要營運動能來自於 IoT 事業部，目前全球市占第一，處於營運爆發階段，第二、三季需求仍十分強勁。

至於 AI 事業部，現有多家客戶參與開發，挹注設計服務及 IP 授權等收入，預期異質晶圓 3D 堆疊 (VHM) 下半年將量產，而晶圓銷售預估第三季開始貢獻營收。

由於產能供給持續吃緊，加上產品供應端成本急遽增加，愛普也表示，在取得客戶理解下，調漲價格，並看好隨著淡出標準型記憶體市場轉型效益顯現，未來單月營收可望再戰新高。

愛普受惠力積電產能支援，下半年 PSRAM(低功耗類靜態隨機存取記憶體) 出貨放量，訂單已滿至年底，加上漲價效益顯現，及設計服務與 IP 授權營收貢獻，法人看好營收將逐季續創高。